To døde i alvorlig hendelse i Uppsala

Ifølge politiets pressetalsperson Magnus Jansson Klarin har en person falt fra en stor høyde og truffet en annen person, skriver Expressen.

Politiet har sperret av bygningen, melder Aftonbladet.

Personene er funnet inne i bygningen.

– Det er veldig mange mennesker på stedet som ser dette, det har jo vært konferanser og arrangementer der inne, sier Magnus Jansson Klarin.

Klokka 19.30 skulle showet «Thank you for the music», en hyllest til Abba, startet i Uppsala Konsert & Kongress i sentrum av byen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.48.