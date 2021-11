Tysklands helseminister: – Massiv pandemi raser blant uvaksinerte

utenriks

Spahn sier noen regioner av landet nå begynner å gå tom for intensivplasser på sykehusene, og uttrykker irritasjon over at mange av dem som fortsatt ikke har vaksinert seg, heller ikke har noen planer om å gjøre det.

Tyskland har registrert 20.398 koronatilfeller det siste døgnet.

Helseministeren mener man må gjøre mer for å sørge for at kun de som er vaksinerte eller har testet negativt, slipper inn på etablissementer og arrangementer, og at i de verst rammede regionene bør kun de vaksinerte eller de som kan bevise at de har hatt viruset, få slippe inn.

I tillegg mener Spahn at alle ansatte og besøkende ved eldrehjem bør testes, og at mer bør gjøres for å gi folk tredjedoser.

