Moderna vil levere færre vaksiner enn forventet

utenriks

Legemiddelselskapet opplyste torsdag at det forventer å selge vaksiner for mellom 15 og 18 milliarder dollar i 2021, ikke 20 milliarder dollar slik det anslo i august.

Nyheten førte til at kursen på Moderna-aksjen falt med 19 prosent.

Samme dag la selskapet fram resultatet for tredje kvartal. Det viste en omsetning på 5 milliarder dollar, tilsvarende nesten 43 milliarder kroner. Det var likevel lavere enn ventet. Analytikerne hadde spådd en omsetning på 6,3 milliarder dollar, eller 54 milliarder kroner.

Neste år regner Moderna med å produsere 3 milliarder vaksinedoser, ifølge selskapets toppsjef Stephane Bancel.

Nedjusteringen i år skyldes blant annet at selskapet omstiller for å øke kapasiteten når det gjelder å tappe vaksinen på glass og klargjøre dem for forsendelse, ifølge Bancel. Han insisterer på at problemene er kortvarige.

Moderna lager én av tre koronavaksiner som brukes i USA for å bekjempe koronapandemien. De to andre produseres av Pfizer og Johnson & Johnson.

