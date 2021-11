utenriks

Alexandre Benalla slipper imidlertid å sone dommen i fengsel ettersom to år er gjort betinget og ett år sones ved at han bærer et elektronisk armbånd.

Saken førte til mye negativ oppmerksomhet for Macron.

Benalla ble kjent skyldig i både å ha angrepet demonstranter under en antikapitalistisk protest, for forfalskning av dokumenter og for ulovlig besittelse av et skytevåpen.

