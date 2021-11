Polen lemper litt på abortlov etter store protester

utenriks

Ifølge de nye instruksjonene som ble kunngjort søndag, er det nå lov å utføre abort dersom en kvinnes liv eller helse er i fare.

Endringen kommer etter store protester etter at en 30 år gammel kvinne døde i september. Kvinnen var gravid med et foster som ikke var levedyktig. Men i stedet for å utføre en abort, ventet legene til fosteret døde. Det førte til at kvinnen døde av blodforgiftning få timer senere.

Sykehuslegene som behandlet kvinnen, er nå suspendert, og påtalemyndigheten har startet etterforskning av dødsfallet.

Lørdag protesterte titusenvis av mennesker i hovedstaden Warszawa og om lag 70 andre polske byer mot den strenge abortloven som ble innført i fjor, og som i praksis forbød all abort.

(©NTB)