Tigray-opprørere avviser at det blir blodbad

– Påstanden om at befolkningen i Addis er sterkt imot oss, er sterkt overdrevet. Addis er en smeltedigel. Alle slags folk bor i Addis. Påstanden om at det blir et blodbad om vi marsjerer inn i Addis, er absolutt latterlig, sier TPLF-talsmann Getachew Reda.

TPLF (Tigrayfolkets frigjøringsfront) og deres allierte har de siste ukene rykket fram fra Tigray, tatt flere byer og står nå mindre enn 400 kilometer fra Addis Abeba.

Eksperter sier at Addis Abeba kan falle i løpet av noen uker, og TPLF avviser ikke at de kan rykke inn i hovedstaden.

– Ikke ute etter makt

Getachew sier imidlertid at å innta Addis Abeba ikke er et mål for dem, og han gjorde det klart at TPLF ikke er ute etter å ta makten i landet, selv om de dominerte landet i 30 år til statsminister Abiy Ahmed kom til makten i 2018.

Soldatene i TPLF har ligget i krig med sentralregjeringen i snart ett år etter at Abiy innledet en militæroffensiv mot gruppen, som lenge har kontrollert regionen Tigray nord i landet.

Flere tusen mennesker er drept i konflikten, og mange flere er drevet på flukt, mange av dem til Sudan. Området trues nå av sult på grunn av vanskene alle parter legger i veien for humanitær hjelp.

Krigslykken snudde

Regjeringsstyrkene tok raskt kontroll over Tigray i fjor, men i de siste månedene har regjeringens krigslykke snudd. TPLF gjenerobret Tigray-hovedstaden Mekele i juni og fortsatte deretter framrykkingen. Nå står sentralregjeringen og Addis Abeba i fare for å falle.

De siste dagene har situasjonen eskalert. TPLF, med støtte fra Oromofolkets frigjøringshær (OLA), har tatt kontroll over en strekning av en strategisk viktig hovedvei. Ifølge meldinger forsøker opprørerne også å avbryte forsyningsruten fra havneanlegg ved sjøen i nabolandet Djibouti, til Addis Abeba.

Demo mot TPLF

Tirsdag innførte regjeringen nasjonal unntakstilstand, og folk som bor i hovedstaden, er bedt om å ta til våpen og forsvare boligområder.

De pressede myndighetene i Addis Abeba oppfordret befolkningen til å samles til motstand mot TPLF, og søndag strømmet hundretusener av mennesker ut i gatene for å delta i massemøter til støtte for hæren.

Demonstrantene protesterte mot vestlige forsøk på å megle i konflikten, og de fordømte vestlige medier som de sa kommer med falske nyheter når de hevder at opprørerne rykker fram.

FN insisterer på tilgang

FNs Etiopia-utsending Martin Griffiths kom søndag på et kort besøk til hovedstaden i Tigray, Mekele, der han møtte de lokale myndighetene under TPLF.

Griffiths insisterte på at humanitær hjelp må få adgang til området, og på at sivile beskyttes.

Andre kilder sier at lederen for AU, Olusegun Obasanjo, besøkte Mekele samtidig med Griffiths, og at han møtte TPLFs leder Debretsion Gebremichael.

