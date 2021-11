4 millioner statsansatte i USA må vaksineres

utenriks

President Joe Biden har planene klare for en massiv offensiv for å vaksinere 84 millioner ansatte i privat sektor neste år. Men først må han sikre at alle som jobber for føderale myndigheter, er vaksinert.

Mange er allerede vaksinert, blant dem nesten alle ansatte i Det hvite hus. Men vaksineprosenten er lavere i mange andre etater, særlig i politi og etterretning.

Og noen nekter å la seg vaksinere og går til sak i protest mot det de kaller urettferdige og overdrevne krav som rammer deres frihet.

En rekke amerikanske byer har egne regler. I New York hadde politifolk, brannfolk og renholdsarbeidere frist til forrige mandag til å vaksinere seg, og samme krav gjaldt helsepersonell én måned før.

Test for Biden

Fristen 22. november blir en test på hvor godt Biden lykkes med å få folk til å vaksinere seg. Den store testen kommer i januar når alle ansatte i private bedrifter med over 100 ansatte, må vaksinere seg.

En føderal ankedomstol stanset lørdag dette siste kravet, men regjeringen er trygg på at de vil få kravet gjennom siden regler om sikkerhet overstyrer delstatslovgivningen.

– Presidenten og hans administrasjon ville ikke ha iverksatt dette kravet om de ikke trodde at det var adekvat og nødvendig, sa USAs helsesjef Vivek Murphy søndag.

Dersom det lykkes å få de to store vaksineprogrammene iverksatt, vil de være et betydelig bidrag til å redusere antall koronatilfeller i USA. Og det kommer i tillegg til nyheten om at vaksinen er godkjent for 64 millioner barn fra fem til elleve år.

Mange vil ikke

Men to uker før fristen 22. november sier noen fagforeningsledere at det er stadig vanskeligere å overtale dem som ikke vil vaksinere seg.

– Jeg tok vaksine i februar. Det var mitt eget valg, og jeg tenkte det ville stanse viruset, ser Corey Trammel, en lokal fagforeningsleder for fengselsansatte i Louisiana.

– Men det har det ikke gjort, og nå sier folk opp fordi de er lei av myndighetenes overdrevne krav. De vil ikke ha sprøyten, de stoler ikke på myndighetene, og de stoler ikke på vaksinen, sier han videre.

Det er klart bevist gjennom praksis og klinisk forskning at vaksinen er svært effektiv for å hindre alvorlig sykdom og død fra covid-19. Over 222 millioner amerikanere har fått minst én dose, og 193 millioner har fått to. Over halve verden er også vaksinert.

Forskere og eksperter har ført en stadig kamp mot folks frykt siden vaksinene ble godkjent. En meningsmåling gjort for AP tidligere i år viser at en tredel av amerikanerne er skeptiske, trass i forsikringer om at den er trygg og effektiv, og at det har vært få bivirkninger.

Ujevnt tempo

Vaksineringen går i ujevnt tempo i de ulike etatene. I flere av etterretningstjenestene er minst 20 prosent fortsatt ikke vaksinert, ifølge kongressrepresentant Chris Stewart.

Og lederen for fagforeningen for føderalt politi, Larry Cosme, sier han tror at 60 prosent av de 31.000 ansatte i 65 etater er vaksinert.

I departementet for innenlands sikkerhet, som har 240.000 ansatte, var rundt 64 prosent fullvaksinert ved slutten av forrige måned, mens toll- og grenseetaten har fått 6.000 søknader om fritakelse av medisinske eller religiøse grunner.

Etatene sender ut påminnelser til sine ansatte og tilbyr fri for å ta vaksine. Men ingen blir sparket i første omgang. Først får de en utsettelse på fem dager, med rådgivning. Deretter kan de permitteres i 14 dager, og til slutt kan de bli avskjediget. Men den prosessen vil ta måneder.

Republikanere kjemper imot

Republikanerne mener kravet går altfor langt. Noen republikanske kongressrepresentanter sendte i oktober et brev der de antydet at «presidentens autoritære og ekstreme krav strider mot amerikansk frihet, er uten presedens og kan være ulovlig».

Det er også bekymring for at mange etater kan miste nøkkelpersonell om tusener av ansatte slutter eller blir avskjediget om de nekter å ta vaksine. Det merkes allerede i FBI, som fra før er underbemannet.

En fagforening for fengselsvoktere i Florida har gått til sak med påstand om at kravet er i strid med borgerrettighetene, mens noen fangevoktere sier de er revet mellom frykten for å miste jobben og motvilje mot å ofre sin personlige tro. Noen som nærmer seg pensjonsalder, velger å slutte framfor å vaksineres.

Ansatte i grensepolitiet er bedt om å melde inn sin vaksinestatus innen tirsdag, og hittil har 49 prosent sagt de er vaksinert, og 7 prosent sier de ikke er det. Det er uklart hvor mange som vil fortsette å nekte om søknader om fritak avvises og de må slutte i jobben.

– Når det til slutt dreier seg om å miste sin inntekt eller bli vaksinert, tror jeg det store flertallet til slutt lar seg vaksinere. Vi kommer til å miste noen, men hvor mange kan jeg ikke si, sier lederen for fagforeningen til grensepolitiet, Brandon Judd.

