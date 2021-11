WHO ser fram til ny generasjon koronavaksine

utenriks

Denne type vaksiner kan ha fordeler over tradisjonelle sprøytebaserte vaksiner ved at de er enklere å sette, og kan til og med bli tatt av pasienten selv, uttalte WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan tirsdag.

Swaminathan sa at det finnes 129 vaksinekandidater som har nådd forsøksstadier der de testes på mennesker. I tillegg er 194 vaksinekandidater fortsatt på utviklingsstadium i laboratorier.

Hun sa at en andre generasjon vaksiner vil gi større valgmuligheter for folk. Og vaksiner i form av nesespray eller tabletter kan også brukes som plattform for andre infeksjoner i framtiden, la hun til.

I noen land brukes det allerede vaksiner i form av nesespray for å bekjempe influensa.

