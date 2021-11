Danmark ber Norge sette sluttdato for oljeproduksjonen

utenriks

Beyond Oil and Gas Alliance (Boga) ble lansert på klimatoppmøtet i Glasgow torsdag. Det er Danmark og Costa Rica som står i spissen for initiativet.

– Vi gjør dette fordi vi mener det virkelig er nødvendig, sier Danmarks klimaminister Dan Jørgensen.

Han svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om Norge og andre oljeproduserende land bør fastsette et tidspunkt der produksjonen avsluttes:

– Ja. Olje- og gassproduserende land må komme opp med en sluttdato.

– Unik mulighet

Også regionene Wales, Grønland og Quebec har sluttet seg til alliansen. New Zealand, Portugal og California er assosierte medlemmer.

Norge glimret med sitt fravær da alliansen ble lansert, påpeker miljøorganisasjonen WWF – som mener Norge nå har en «unik mulighet» til å delta.

– Norge burde blitt med i Boga sammen med andre land og regioner som nå tar ansvar og viser at det er mulig å omstille seg fra en oljenasjon til en nullutslippsøkonomi, sier Karoline Andaur, generalsekretær for WWF i Norge.

Organisasjonen beskriver Boga som verdens første diplomatiske initiativ med formål om å la fossile brensler bli liggende i bakken.

Vedtok stans

Landene i alliansen har forpliktet seg til selv å avstå fra eller fase ut olje- og gassproduksjon. Dan Jørgensen erkjenner at det vil bli utfordrende å få redusert produksjonen slik at målene i Parisavtalen kan nås.

– Det blir utvilsomt vanskelig, sier ministeren, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

– Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein, og fossilalderen vil ikke ta slutt fordi det ikke er mer olje igjen i bakken. Den vil ta slutt fordi regjeringer velger å gjøre det rette, legger han til.

Danmark vedtok i fjor å avslutte all leting etter olje i den danske delen av Nordsjøen. Sveriges miljøminister Per Bolund opplyser at Sverige vil forby all leting etter kull, olje og gass på svensk territorium, ifølge Teknisk Ukeblad.

Han sier at Sverige har sluttet seg til den nye alliansen for å vise at fossil energi ikke er en del av framtiden.

I motsetning til Sverige sitter Costa Rica på egne oljereserver. Det mellomamerikanske landet har likevel valgt å ikke starte utvinning.

– Klinger hult

Det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at det ikke er rom for flere nye olje- og gassfelt hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader.

På klimatoppmøtet i Glasgow kom FNs generalsekretær António Guterres torsdag med skarp kritikk av land som fortsetter å investere i kull, olje og gass.

Det er ikke tilstrekkelig med utslippsmålene og løftene som så langt er lagt fram på møtet, understreket han.

– Løftene klinger hult når fossilindustrien fortsatt mottar tusener av milliarder i subsidier, sa Guterres, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I motsetning til Danmark og Sverige ønsker et stort flertall på Stortinget at Norge skal fortsette å lete etter olje og gass. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener europeiske land har behov for norsk gass i overgangen til mer fornybar energi.

