utenriks

Graham Mudd, som er ansvarlig for annonser i Meta, skriver i et blogginnlegg at målrettede annonser som knyttes til sensitive temaer, skal fjernes.

Det gjelder blant annet helsespørsmål, seksuell orientering, religion, politikk og sosiale spørsmål.

Facebook tjener stort på annonser, og selskapet har på tross av gjentatte runder med kritikk tatt få grep for å vinne tilbake brukernes tillit.

