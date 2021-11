Forlik etter vannskandale i Michigan

utenriks

Forliket ble inngått i fjor, men godkjent av en føderal dommer først onsdag.

600 millioner dollar kommer fra delstaten Michigan, som for å spare penger byttet drikkevannskilde og hentet vann fra Flint-elva i 2014. Men vannet ble ikke behandlet for å hindre korrosjon og det førte til at bly fra gamle rør havnet i drikkevannet.

Nesten 100.000 innbyggere ble rammet. Det kan ta lang tid å få oversikt over de langvarige helseskadene. Det forurensede vannet får også skylda for et legionellautbrudd som kostet 12 mennesker livet. Mange meldte om hudutslett, hårtap og andre problemer.

Etter avtalen blir penger gjort tilgjengelig for alle barn i Flint som fikk i seg det forurensede drikkevannet, alle voksne som kan vise til helsemessige konsekvenser som følge av skandalen, enkelte bedriftseiere, samt alle som betalte regninger for vannet.

Flint byttet tilbake til et lokalt byrå fra Detroit-området høsten 2015, etter at en lege slo alarm om forhøyede blyverdier hos barn.

Tidligere Michigan-guvernør Rick Snyder er blant flere som ble tiltalt for forsettlig tjenesteforsømmelse etter skandalen, ifølge CNN.

