Nye astronauter på vei til ISS

utenriks

De fire sendes opp to dager etter at en annen besetning returnerte til jorden. Nasa har lagt ut en video av oppskytingen på Twitter.

Om bord er person nummer 600 i verdensrommet på 60 år. Oppskytingen har blitt utsatt gjentatte ganger, og besetningen som kom hjem mandag, skulle egentlig ha tatt imot den nye besetningen på ISS.

Tyskeren Matthias Maurer ble nummer 600, ifølge Nasa. Han og de tre andre ventes å ankomme romstasjonen i løpet av de neste 24 timene, mer enn en uke senere enn planlagt.

En av astronautene slet med et medisinsk problem forrige uke. Besetningsmedlemmet skal være friskt igjen, men det er uklart hva problemet er. Nasa har kun sagt at det ikke er snakk om covid-19. I tillegg førte også dårlig vær til at oppskytingen ble utsatt.

I tillegg til Maurer er amerikanerne Raja Chari, Thomas Marshburn og Kayla Barron om bord. De skal være på stasjonen i et halvt år og blant annet ta imot to grupper med turister.

(©NTB)