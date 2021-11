Putin ber EU snakke med Hviterussland for å løse krisen

utenriks

– Hva hvis vi stanser gassleveransen? sa Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko da han lovet å svare dersom EU innfører nye sanksjoner mot landet.

De tusenvis av migrantene og flyktningene som sitter fast på grensen mellom Hviterussland og EU-landet Polen, har ført til en stadig mer tilspisset ordkrig.

Vestlige stater har gjentatte ganger hevdet at Hviterusslands autoritære leder lurer folk fra Midtøsten til Hviterussland, for deretter å sende dem mot Polens grense som svar på sanksjoner som EU tidligere har innført etter Lukasjenkos behandling av opposisjonen.

Telefonsamtale med Putin

Da Russlands president Vladimir Putin snakket med Tysklands statsminister Angela Merkel på telefon torsdag, oppfordret han EU-landene til å gjenopprette forbindelsene til Hviterussland for å løse migrantkrisen.

Merkel ba dagen før Putin om gripe inn og bruke sin innflytelse som Hviterusslands nære allierte, til å løse krisen.

Det virker som EU heller enn å følge Putins oppfordring, vil gå for en strammere tilnærming i denne omgang. Tysklands utenriksminister Heiko Maas har sagt flere ganger denne uka at det er på tide med nye sanksjoner mot Hviterussland som følge av migrantkrisen.

– Vi er i en situasjon der ordentlige konsekvenser er på tide. Dette er det vi vil ha, sammen med våre europeiske partnere, sa Maas i en debatt i nasjonalforsamlingen.

Hviterussland har på sin side fastslått at Vesten provoserer fram flyktningkrisen for å innføre sanksjoner.

Sier han vil svare

– Hvis de innfører ytterligere sanksjoner mot oss, må vi svare, sier Lukasjenko, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Han antyder at Hviterussland kan stenge av gassforsyninger fra Russland til EU og viser til gassledningen som går mellom Jamal-halvøya og Europa, gjennom Hviterussland.

Dette mener opposisjonspolitiker Svetlana Tikhanovskaja er bløff.

– Det ville være mer skadelig for ham, og for Hviterussland, enn for EU. Jeg antar at det er bløff, sier Tikhanovskaja til nyhetsbyrået AFP.

Kritiserer EU

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklager Hviterussland for statlig terrorisme. Nato-kilder kaller det hybrid krigføring og lover å komme landet til unnsetning.

EU har vist forståelse for Polens planer om å bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa mot Hviterussland.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland etterlyser på sin side et større engasjement for de menneskene som nå går en kald vinter i møte langs grensa, og han minner om hvilke internasjonale forpliktelser europeiske land som Polen har.

Han mener det er sjokkerende å se Europas manglende evne til å håndtere et så lavt antall migranter.

– Noen få tusen mennesker ved Europas polske grense, hvorav mange har flyktet fra noen av de verste krisene i verden, er en dråpe i havet sammenlignet med antallet mennesker som er fordrevet til land som er mye fattigere, sa Egeland.

Han mener at altfor mange europeiske land er fiksert på å bygge murer og å føre ansvaret for å beskytte fordrevne over på fattigere land.

Krisemøte

FN har beskrevet situasjonen for de som sitter fast i grenseområdet i det kalde været, som uutholdelig. Ifølge nyhetsbyrået AFP er de flere hundre menneskene som befinner seg der nå, i hovedsak kurdere fra land i Midtøsten.

Sikkerhetsrådet skulle senere torsdag møtes for samtaler om krisen. Også Nato har holdt møte om situasjonen, og forsvarsalliansen sier den vil hjelpe Polen med grensebeskyttelse og å opprettholde sikkerhet i regionen.

