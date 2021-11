Uriks-spesial: Klimaerklæring fra USA og Kina: – Gir nytt håp

utenriks

Både miljøaktivister, eksperter og politikere reagerer positivt på enigheten mellom verdens to største utslippsnasjoner.

– Dette hjelper verdenssamfunnet med å innse at vi må handle nå, sier EUs klimautsending Frans Timmermans til nyhetsbyrået AFP.

USA og Kina kom med sin erklæring på klimamøtet i Glasgow onsdag kveld. Initiativet overrasket andre møtedeltakere som ikke ante at de to stormaktene ville lansere noe nytt nå.

Genevieve Maricle fra miljøorganisasjonen WWF mener erklæringen styrker håpet om at den globale oppvarmingen kan begrenses til 1,5 grader. Samtidig understreker hun at USA og Kina må ta grep for å kutte utslipp dette tiåret, ifølge BBC.

– Et sprik

I den felles uttalelsen lover Kina og USA å fremlegge klimamål for 2035 senest i 2025.

I tillegg vil landene gjøre mer for å kutte utslipp av den kraftige klimagassen metan. For Kinas del er dette nye signaler. Landet var ikke blant dem som varslet kutt i metanutslippene i en erklæring på klimatoppmøtet i forrige uke.

– Begge sider erkjenner at det er sprik mellom innsatsen i dag og målene i Parisavtalen, så vi vil sammen styrke våre klimatiltak, sa Kinas klimautsending Xie Zhenhua onsdag.

Xie sa at USA og Kina de siste ti månedene har holdt 30 nettmøter hvor de har diskutert situasjonen og kommet til enighet om initiativet.

– Som de to største maktene i verden må Kina og USA ta ansvar og samarbeide med andre parter for å ta tak i klimaendringene, understreket Xie.

– Må vise vei

USAs klimautsending John Kerry er klar på at det er uenigheter mellom Kina og USA. Men når det gjelder klima, må landene samarbeide, mener han.

– Kina og USA, som de to største forurenserne, må vise vei, fastslår Kerry.

Av alle verdens land er det industrigiganten Kina som har de desidert største klimautslippene. Landet sto alene for 27 prosent av utslippene i 2019, ifølge tankesmia Rhodium Group.

USA lå på andre plass med 11 prosent. Dermed står de to landene til sammen for nesten 40 prosent av verdens utslipp.

Nye klimatiltak i disse to landene kan dermed ha svært stor betydning. Og når de blir enige om politiske grep, kan det få store ringvirkninger.

I 2014 inngikk Kina og USA en klimaavtale som fikk avgjørende betydning for Parisavtalen året etter, påpeker Steffen Kallbekken, forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning.

– Jeg tror erklæringen nå kan gi en dytt til landene i Glasgow og hjelpe dem til å bli enige, sier Kallbekken til NTB.

Bruker tvang

Både USA og Kina bruker pressmidlene de har som stormakter i forhandlingene, ifølge Kallbekken. I noen tilfeller er det ikke bare snakk om å overtale andre land til å bli enige – men å tvinge dem.

Kallbekken tror imidlertid ikke at erklæringen nå vil få like stor betydning som den mer konkrete tosidige avtalen i 2014.

EU-utsending Frans Timmermans minner om de mange uenighetene og konfliktene mellom USA og Kina på andre politikkområder. De to stormaktene forstår at klimaet er et tema som må heves over andre vanskelige saker, mener han.

Også FNs generalsekretær António Guterres er positiv til at USA og Kina varsler sterkere klimasamarbeid.

– Å takle klimakrisen krever internasjonalt samarbeid og solidaritet, og dette er et viktig skritt i riktig retning, skriver han på Twitter.

Mante til samarbeid

Like etter erklæringen fra USA og Kina skrev politikknettstedet Politico at USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping skal ha et videomøte neste uke.

På en videokonferanse på sidelinjen av det årlige toppmøtet til Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen torsdag understreket Xi at de to stormaktene er nødt til å samarbeide.

– Vi kan alle sammen begynne på en vei med grønn, bærekraftig utvikling med lave utslipp, sa den kinesiske presidenten.

Klimaforhandlingene i Glasgow dreier seg i hovedsak om reglene for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015. Samtalene er allerede inne på oppløpssiden og skal i utgangspunktet avsluttes fredag.

Det er imidlertid ganske vanlig at FNs klimamøter fortsetter på overtid. Torsdag ble det lagt fram nye utkast til formelle beslutninger som skal vedtas mot slutten av toppmøtet.

