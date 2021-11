Xi Jinping sikret plass i Kinas historiebøker

utenriks

De to tidligere resolusjonene ble vedtatt under Mao Zedong (1945) og under Deng Xiaoping (1981).

I resolusjonen som ble vedtatt torsdag, er Xi Jinpings navn nevnt 17 ganger, mens Mao er nevnt sju ganger og Deng fem.

Resolusjonen ble vedtatt av de 370 medlemmene i Kommunistpartiets sentralkomité under siste dag av en fire dager lang plenumssamling bak lukkede dører i Beijing.

Den reflekterer Kinas offisielle syn på Kommunistpartiets 100-årige historie og vil også påvirke innholdet i kinesiske historiebøker.

Resolusjonen vil ifølge analytikere sementere makten til Xi Jinping, som antas å stille til en tredje periode under Folkekongressen neste år.

Ifølge nyhetsbyrået Xinhua skal resolusjonen opprettholde «det korrekte synet på partihistorien».

Lite fokus på voldelig periode

Resolusjonen vektlegger partiets suksess med å sikre Kinas økonomiske vekst, mens den dekker over den politiske volden som kjennetegnet de første tiårene av partiets historie. Kulturrevolusjonen blir nå omtalt som en periode med «sosialistisk revolusjon og oppbygging».

Xis tid ved makten har blant annet vært kjennetegnet av korrupsjonsbekjempelse, undertrykking i regioner som Xinjiang, Tibet og Hongkong og en mer offensiv utenrikspolitikk.

Han og resten av lederskapet har også knust all kritikk og presset ut rivaler, og han har introdusert sin egen politiske teori, som har fått navnet «Xi Jinpings tenkning».

Mao fikk vedtatt den første resolusjonen midt under en blodig borgerkrig, mens resolusjonen under Deng kom mens det ble innført en rekke markedsvennlige økonomiske reformer. Denne gangen kommer resolusjonen mens Kina blir stadig mektigere, også militært, og spiller en stadig mer sentral rolle internasjonalt.

Samtidig står verden overfor en stor klimakrise som krever samarbeid, samt en koronapandemi som har ført til at Kina har stengt grensene.

Leder på livstid?

I 2018 endret Kina grunnloven, noe som gjør det mulig for presidenten å bli valgt for et ubegrenset antall mandatperioder. Tidligere var det kun mulig å bli valgt for to perioder.

Ifølge eksperter avvikler den nye resolusjonen formelt det gamle prinsippet om «kollektivt lederskap».

– Den forbereder Xi Jinpings gjenvalg og gir ham absolutt autoritet, sier den tidligere professoren i statsvitenskap, Wu Qiang, til nyhetsbyrået DPA.

Han mener at Kommunistpartiet beveger seg enda mer i nasjonalistisk retning.

Tiltak på mange felt

Kinesiske myndigheter har den siste tiden sørget for tiltak på en rekke felt knyttet til vanlige kineseres liv, deriblant popkulturen, utdanningssystemet og dataspill. Også styrtrike forretningsmenn har merket at de har fått mindre spillerom.

Selv om resolusjonen gjør Xis filosofi og visjoner til offisielt tankegods, mener enkelte at teksten også er tilbakeholden ved at det ikke står at Xi skal være leder livet ut.

– Jeg tror det nå blir tatt som en selvfølge at han forblir leder resten av livet, men hvis man hadde skrevet ned disse ordene, kunne det ha ført til opposisjon, sier Willy Lam, en analytiker som er basert i Hongkong.

