Biden og Xi møtes digitalt mandag

utenriks

– De to lederne skal diskutere muligheter for å håndtere på ansvarlig vis konkurransen mellom USA og Kina, samt måter å jobbe på der våre interesser sammenfaller, sier Det hvite hus' pressesjef Jen Psaki i en uttalelse fredag.

Amerikanske medier meldte tidligere denne uka at det kunne bli et slikt møte mellom de to mandag, men det er ikke bekreftet før nå.

Samtidig senker Det hvite hus forventningene ved å si at ingen store kunngjøringer er ventet å komme ut av toppmøtet.

Formålet med møtet, som har vært ventet en stund, er å bedre det anspente forholdet mellom landene.