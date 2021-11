Vaksinemester Spania unnslipper Europas fjerde koronabølge

utenriks

Spania var blant landene som ble tidligst og hardest rammet i begynnelsen av pandemien i 2020, men har nå noen av de laveste smittetallene i Europa.

Det er registrert kun 63 tilfeller per 100.000 innbygger i løpet av de siste to ukene.

Til sammenligning ligger dette tallet på over 340 i Norge. Det er dermed over fem ganger høyere smittetrykk i Norge enn i Spania.

Sammenlignet med Spania er smittetrykket dobbelt så høyt i Italia, seks ganger høyere i Tyskland og Polen, og hele 12 ganger høyere i Storbritannia, anslår nyhetsbyrået AFP.

Stolt Sánchez

Rundt 79 prosent av hele Spanias befolkning er fullvaksinert, sammenlignet med 67 prosent i Storbritannia og Tyskland. I Norge er rundt 70 prosent fullvaksinert.

Spanias statsminister Pedro Sánchez konstaterer at utviklingen i pandemien i landet er positiv.

– Vi har nok av grunner til å føle oss stolte over det vi har oppnådd, sa han onsdag.

Vaksinerte eldre

Frankrike og Italia har en høy vaksinasjonsprosent totalt sett – men Spania har en høyere prosentandel eldre og sårbare folk som har fått vaksinen. Over 99 prosent av de over 70 år er fullvaksinert i Spania.

Mildt vær, munnbindpåbud innendørs på offentlige steder og lite vaksineskepsis hjalp trolig også. Og det var en god idé å begynne vaksineringen med de eldste, sier Inaki Comas, som er forsker ved det biomedisinske instituttet i Valencia.

Også barn fra 12 år og oppover har helt siden i sommer fått tilbud om vaksinen, og dermed dekkes store deler av befolkningen.

Men når det nå går mot vinter, og det begynner å bli en stund siden folk fikk vaksinen, kan man snart se andre tall, mener eksperter.

Fortsatt utsatt

De advarer om at kaldere vær, mindre beskyttelseseffekt fra vaksinene over tid, samt risiko fra nye mutasjoner gjør dem utsatt for økt smitte.

– Disse tre faktorene er en veldig god grobunn for koronaviruset, sier Comas. Han mener at Spania nå går inn i en veldig kritisk periode.

Utelivet går som normalt og det er ingen begrensninger på hvor mange man kan være i sosiale sammenkomster. Men det milde været gjør at flere samler seg utendørs.

Cesar Carballo er lege ved akuttavdelingen på Ramon y Cajal-sykehuset i Madrid. Han tror smittetallene vil begynne å stige i landet når det blir kaldere og folk flytter de sosiale aktivitetene innendørs.

– Vi vet hvordan viruset overføres, og når kulden kommer og kveldene blir mørkere, vil vi bevege oss innendørs. Det er der viruset sprer seg, sier Carballo.

Ifølge beregninger fra helseinstituttet IHME ved University of Washington vil smitten i Spania øke i løpet av andre halvdel av november. De tror den vil fortsette å øke i desember før den når toppen på slutten av året.

Ingen flokkimmunitet

Selv om Spania har høy vaksinasjonsrate, tror epidemiologer at det er urealistisk å oppnå flokkimmunitet. Årsaken er at de nåværende vaksinenes effekt dabber av over tid, og dermed ikke vil fullstendig blokkere koronasykdommen.

– Spania befinner seg i en god posisjon nå, men det betyr ikke at landet allerede har nådd et punkt hvor det ikke kan gå bakover igjen, sier Salvador Macip, som er ekspert i helsevitenskap ved Det åpne universitetet i Catalonia.

– Når du har kommet til et punkt der smittetallene er veldig lave, er det bare én vei å gå, nemlig oppover, sier Macip, som har skrevet en bok om epidemier i nyere tid.

Samtidig trenger ikke dette å føre til en krisesituasjon for landet, mener Comas. Spania begynte også vaksineringen av eldre og sårbare grupper med en tredje vaksinedose i oktober.

– Smitteraten kan bli høy, men hvis folk er vaksinert og ikke blir alvorlig syke, er det ikke noe problem, sier hun.

Feiret med dans

Totalt er det registrert 87.617 koronadødsfall i Spania.

Landet, med en befolkning på 47 millioner, ble det første EU-landet til å registrere én million smittetilfeller i oktober i fjor, og på vårparten samme år var det kun Italia som hadde flere smittede og døde i Europa.

Omfattende koronatiltak, inkludert et nattlig portforbud, ble innført. Med strenge restriksjoner og økt vaksinering gikk det langt bedre. Etter en periode på rundt seks måneder ble restriksjonene opphevet denne våren.

Det ble feiret flere steder i landet med fest og dansende folkemengder på strender. Det skapte frykt for økt smitte, men økningen har uteblitt til nå.

(©NTB)