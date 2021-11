New Delhi stenger skoler på grunn av luftforurensning

utenriks

New Delhi, som har rundt 20 millioner innbyggere, er kjent for å være en av verdens mest forurensede byer, og aller verst er det i vintermånedene.

Et stort antall fabrikker spyr ut tung og helsefarlig røyk, biltrafikken er tett, millioner fyrer med kull og byen er omgitt av store jordbruksområder der det ofte settes fyr på markene når avlingen er i hus.

Lørdag ble det målt over 300 såkalte PM 2,5 partikler i lufta, og dette er over ti ganger mer enn det Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastslått er helsefarlig.

Myndighetene i byen oppfordrer nå innbyggerne til «å begrense utendørs aktiviteter» og i minst mulig grad utsette seg selv for den helsefarlige lufta.

Den sveitsiske organisasjonen IQAir konkluderte i 2020 i en rapport med at 22 av verdens mest forurensede byer er å finne i India, med New Delhi på topp.

Legetidsskriftet Lancet konstaterte samme år at minst 1.670.000 mennesker døde som følge av luftforurensing i India i 2019, blant dem nærmere 17.500 i New Delhi.

