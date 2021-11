To barn alvorlig skadd etter fall fra bolig i Stockholm – to pågrepet

utenriks

To personer er pågrepet i saken, opplyser politiet i Stockholm.

De to barna ble funnet utenfor en boligblokk og sendt til sykehus med ambulansehelikopter, melder Aftonbladet. Avisa får opplyst at politiet mener de ble kastet ut fra en balkong.

Politiet ble oppmerksomme på hendelsen klokken 21.46 søndag. Ifølge Expressen ble barna, som begge er under ti år, funnet av forbipasserende.

– To barn under ti år er funnet alvorlig skadd. Vi mistenker at de har falt fra stor høyde, fra en bolig. Vi kan ikke utelukke at det er skjedd noe kriminelt sier polititalsperson Helena Boström Thomas.

En mann og en kvinne er pågrepet i saken.

– Begge har en relasjon til barna, sier Thomas.

Mannen ble funnet skadd i en leilighet i boligblokka, og han mistenkes for for å ha skadet barna før han kastet dem ut fra boligen. Expressen skriver at det dreier seg om en mann i 45-årsalderen.

