Kvinne løslatt i barnedrap-saken i Sverige

Statsadvokat Maria Franzén sier til svenske medier at mistanken mot kvinnen er svekket og at det derfor ikke lenger er grunn til å holde henne i varetekt. Franzén understreker at kvinnen fortsatt er mistenkt i saken.

Forbipasserende fant de to barna på bakken utenfor en blokk i Hässelby i Stockholm søndag kveld. Det ene barnet døde natt til mandag, mens tilstanden er livstruende for det andre barnet.

Svenske medier skriver at barnas far skal ha knivstukket dem mens de sov før han deretter kastet dem ut fra et vindu eller en balkong 15 meter over bakken.

Etter det Aftonbladet erfarer har den 45 år gamle faren en dokumentert historie med psykisk sykdom.

