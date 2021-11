Estonia-rapport: Havbunnen kan forklare hull i skroget

utenriks

I alt 852 mennesker omkom, deriblant seks nordmenn, da Estonia sank i Østersjøen 28. september 1994.

Havarikommisjonen la tirsdag fram en rapport basert på sommerens undersøkelser ved den forliste passasjerferja. Ifølge kommisjonen er det for tidlig å trekke noen konklusjoner, og undersøkelsene skal fortsette til våren.

Likevel mener den at havbunnen en sannsynlig forklaring på hullene i skroget, som ble oppdaget av dykkere i forbindelse med en TV-dokumentar for to år siden. Dette kan i så fall på at skroget ble revet opp på vei ned mot bunnen.

Dykkerne tok seg ulovlig ned til vraket og avslørte en stor og hittil ukjent flenge i skroget.

Siden har svenske myndigheter gitt tillatelse til dykking på oppdrag fra myndighetene.

