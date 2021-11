Møtet mellom Biden og Xi er i gang

utenriks

– Vårt ansvar som ledere for Kina og USA er å sikre at konkurransen mellom våre land ikke dreier over i konflikt, verken med eller uten hensikt, i stedet for ukomplisert og ærlig konkurranse, sa Biden da møtet startet.

Biden sa til Xi at håpet er å få etablert felles retningslinjer for å unngå misforståelser og feilberegninger.

– Kina og USA må øke kommunikasjonen og samarbeidet, sa Xi på starten av møtet. Den kinesiske presidenten la til at han var glad for å «se min gamle venn» Biden, og at han er klar til å samarbeide med USAs president.

– Menneskeheten bor i en global landsby, og landene må møte utfordringer sammen, sa Xi.

Videosamtalen startet klokken 1.45 natt til tirsdag norsk tid og er ventet å vare i flere timer. Det hvite hus har i forkant senket forventningene ved å si at ingen store kunngjøringer er ventet å komme ut av toppmøtet. Heller ingen felles uttalelse er ventet etter møtet.

Det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian sa i forkant av møtet at Kina har håp om at samtalen mellom Biden og Xi kan bidra til et bedre forhold mellom de to landene.

Biden møtte daværende visepresident Xi fysisk da Biden var visepresident i 2013. Men som president har ikke de to møttes ansikt til ansikt. Derimot har de to hatt to telefonsamtaler siden Biden ble president. Xi har ikke vært utenfor Kina siden starten på koronapandemien.

