utenriks

Mannen innrømmer å ha knivstukket barna og forårsaket fallet fra stor høyde i Hässelby natt til mandag, ifølge forsvareren. Rettsmøtet gikk for lukkede dører.

De to barna ble funnet utenfor en boligblokk i Hässelby i nordvestre Stockholm tidlig mandag morgen. Et av barna ble bekreftet død samme dag, det andre barnet er livstruende skadd. Begge to er under ti år gamle.

(©NTB)