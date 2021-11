Fem drept etter nye protester mot kuppet i Sudan

utenriks

Folk skal blant annet ha ropt «nei til militærmakt» mens tåregass ble skutt mot dem i hovedstaden Khartoum onsdag.

Flere skal også ha blitt såret da soldater skjøt med skarpt mot demonstrantene. Sudans militære benekter dette.

Siden kuppet har antall drepte steget til 29, sier den uavhengige Sentralkomiteen for sudanske leger onsdag. I tillegg har også hundrevis blitt arrestert, inkludert aktivister, tilskuere og journalister.

Sudan har vært preget av demonstrasjoner og uro etter at landets militære, under ledelse av general Abdel Fattah al-Burhan, grep makten i et kupp 25. oktober.

