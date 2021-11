Østerrikes tidligere statsminister fratatt juridisk immunitet

utenriks

Alle medlemmer av den østerrikske nasjonalforsamlingen stemte for å fjerne Kurz' immunitet, inkludert den tidligere statsministeren selv og medlemmene av hans parti ÖVP. De mener en etterforskning er nødvendig for å rydde opp i saken.

Kurz og en gruppe nære støttespillere er anklaget for å ha brukt statlige midler for å få laget positive meningsmålinger. Disse skal i sin tur ha blitt brukt som brekkstang for å få Kurz inn som leder i det konservative partiet og senere inn som statsminister.

Sebastian Kurz avviser anklagene. Han gikk av i slutten av oktober, etter at en serie ransakinger både på statsministerens kontor, i finansdepartementet og ÖVPs hovedkvarter for alvor fikk saken til å rulle.

