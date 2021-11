Amerikansk rapper drept i kjeksbutikk

utenriks

– Han var inne i Makeda's Cookies da noen kom og drepte ham, sier Young Dolphs søskenbarn Mareno Myers til avisen Daily Memphian.

Myers opplyser at rapperen hadde vært i Memphis siden mandag for å besøke en kreftsyk tante, og for å dele ut kalkun i anledning takksigelsesdagen.

I forrige uke la kjeksbutikken ut en video på Instagram der rapperen reklamerte for produktene, og i videoen sa han at han besøker denne butikken hver gang han er i Memphis.

Politiet hadde sent onsdag kveld norsk tid ikke pågrepet noen mistenkte i saken.

Den 36 år gamle rapperen ga ut sitt første studioalbum i 2016. Tre av hans album har havnet blant de ti øverst plasserte på Billboard 200-listen.

Young Dolph hadde tidligere overlevd flere skyteepisoder. I 2017 ble han skutt flere ganger utenfor et hotell i Los Angeles, og i Charlotte i North Carolina i februar i år ble det avfyrt over 100 skudd mot den skuddsikre bilen som han satt i.

(©NTB)