utenriks

Fire personer skal være savnet i jordskred.

Militæret har satt inn et Hercules-fly, flere redningshelikoptre og hundrevis av mannskap i området. I tillegg er flere tusen mannskap i beredskap.

Det pågår søk etter flere mulige ofre for et jordskred 250 kilometer nordøst for Vancouver, hvor en omkommet person ble funnet tidligere denne uka.

Mer enn tusen reisende har blitt stengt inne i tettstedet Hope, om lag 150 kilometer øst for Vancouver.

