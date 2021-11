Trump-alliert kastet ut fra komitéarbeid etter å ha lagt ut voldelig video

utenriks

Gosar publiserte i forrige uke en animert video på sin twitterkonto. Videoen viser ham drepe den demokratiske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez med et sverd.

Videoen er en åpenbar trussel mot en folkevalgt politikers liv, argumenterte demokrater før avstemningen onsdag. De hevdet også at Gosars oppførsel ikke ville ha blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og at den dermed heller ikke burde bli det i Kongressen.

I avstemningen ble Gosar irettesatt og fratatt alt komitéarbeid han er engasjert i. Avstemningen fulgte i stor grad partilinjene, med 223 mot 207 stemmer.

Avstemningen er maktmisbruk i regi av demokratene for å fjerne oppmerksomhet fra nasjonale problemer, argumenterte den republikanske minoritetslederen Kevin McCarthy.

Demokrater svarte at beslutningen ikke var politisk.

– Disse handlingene krever et svar. Vi kan ikke la medlemmer av Kongressen spøke om å drepe hverandre eller true USAs president. Dette setter både våre folkevalgte i fare, og er en fornærmelse mot Representantenes hus som institusjon, sa Representantenes hus' leder Nancy Pelosi.

Frustrasjon blant demokrater

I en følelsesladd tale slo Ocasio-Cortez fast at man må sette en grense.

– Vårt arbeid her har betydning. Våre eksempler har betydning. Vår tjeneste overfor landet har betydning. Og når vi som ledere i dette landet oppfordrer til vold mot våre kolleger, vil dette også føre til vold i landet. Det er her vi må sette grensen, sa hun.

Gosar avviste det han mente var en feiloppfatning om at tegnefilmsnutten var farlig eller truende.

– Det er den ikke. Jeg forsvarer ikke vold mot noen. Det har jeg aldri gjort. Det var ikke min hensikt å forulempe noen, sa Gosar.

Beslutningen om å stemme over Gosar ble tatt som følge av frustrasjon blant demokrater over republikanere som avviste å offentlig ta til motmæle mot Gosar.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Gosar tidligere kommet med en rekke opphissende utspill. I stedet har republikanske ledere i stor grad ignorert hans handlinger og oppfordret sine partifeller til å stemme nei i onsdagens vedtak. Republikanere har også advart om at forsøk på å sette presedens med denne saken, kan slå tilbake mot demokrater i fremtiden hvis de er i mindretall i Representantenes hus.

– Vi har bedre ting å drive med i Representantenes hus enn å være Twitter-moderatorer, sa republikaneren Matt Gaetz.

Fjernet fra to komiteer

Onsdagens vedtak innebærer at Gosar fjernes fra to komiteer, der Ocasio-Cortez sitter i den ene. Vedtaket betyr at Gosars mulighet til å utforme lovgivning og tjene sine velgere, begrenses.

I resolusjonen vises det til at fremstillinger av vold kan føre til faktisk vold og sette sikkerheten til folkevalgte i fare. Resolusjonen viser til 6. januar-stormingen av Kongressen som eksempel.

Gosar er det 24. medlemmet av Representantenes hus som er blitt irettesatt. Irettesettelse medfører ingen praktisk betydning, annet enn at det blir stående i historien og som del av representantenes karriere. Det er imidlertid den kraftigste formen for straff som Representantenes hus kan utstede, bortsett fra utvisning, noe som krever to tredelers flertall.

Gosar er den andre representanten i år som fjernes fra komitéarbeid. Den første var den omstridte republikaneren Marjorie Taylor Greene fra Georgia.

90 sekunder

Gosar er inne i sin sjette periode som kongressrepresentant. I videoen han la ut på Twitter for over en uke siden, skrev han: «Er det noen anime-fans der ute?". De rundt 90 sekundene var en endret versjon av et japansk anime-klipp, der Gosar hadde lagt inn bilder av grensevakter og migranter.

I en rundt 10 sekunder lang sekvens i videoen, hadde animerte figurer fått sine ansikt erstattet med bilder av republikanerne Gosar, Greene og Lauren Boebert. I klippet slåss de mot andre animerte figurer. Gosars figur holder et sverd som treffer halsen på det som ser ut som Ocasio-Cortez. Videoen viser ham også angripe president Joe Biden.

Ocasio-Cortez har mottatt flere dødstrusler tidligere, noe som har ført til at sikkerhetstiltak rundt henne er blitt skjerpet. Hun sier at Gosar ikke har bedt om unnskyldning. Hun kritiserer McCarthy for ikke å ha fordømt Gosar.

– Hva er det som er så vanskelig med å si at dette er galt? Dette handler ikke om meg. Dette handler ikke om Gosar. Dette handler om hva vi er villige til å akseptere, sa hun i salen onsdag.

Adam Kinzinger var en av få republikanere som stemte sammen med demokratene.

– Vi må stile medlemmer som oppfordrer til eller forherliger vold, og som sprer eller fremsetter farlige konspirasjoner, til ansvar. Å unnlate å gjøre det, vil bringe oss ett steg nærmere til å gjøre denne fantasi-volden ekte, uttalte Kinzinger.

(©NTB)