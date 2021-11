Østerrike stenger ned og planlegger vaksineplikt

utenriks

Østerrike blir dermed det første landet i Europa som iverksetter en ny periode med full nedstengning. Nedstengingen innebærer at folk i utgangspunktet ikke kan forlate husene sine, men det er gjort unntak for nødvendige ærender og trening.

Nedstengningen omfatter både vaksinerte og uvaksinerte. Den vil i første omgang vare i ti dager, men kan bli forlenget i ytterligere ti dager. Landet har fra før av hatt en egen ordning med nedstenging for uvaksinerte.

– Jeg er bevisst på at vi forlanger mye av vaksinerte mennesker i dette landet fordi så mange andre er usolidariske, sa statsminister Alexander Schallenberg, som håper at landet kan gjenåpnes til jul, ifølge Wiener Zeitung.

Vaksineplikt innen 1. februar?

Schallenberg kunngjorde også planer om obligatorisk vaksinering, som etter planen skal iverksettes innen 1. februar.

– Til tross for måneder med overtalelse har vi ikke lykkes i å overbevise nok folk til å vaksinere seg, sa statsministeren.

Nærmere detaljer om obligatorisk vaksinering ble ikke gitt, men ifølge østerrikske medier risikerer folk bøter eller fengsel hvis de ikke vaksinerer seg.

I Østerrike er snaut 65 prosent av befolkningen fullvaksinert. Vaksinasjonsgraden er blant de laveste i Vest-Europa, og statsminister Schallenberg har tidligere kalt den «pinlig lav».

Hjemmekontor og maskeplikt

Skoler og barnehager får i utgangspunktet holde åpent, kunngjorde helseminister Wolfgang Mückstein. FFP2-masker blir obligatorisk innendørs.

Regjeringen varsler også hyppigere kontroller og høyere straff for brudd på koronaregelverket.

Torsdag ble det for første gang innrapportert over 15.000 smittetilfeller i Østerrike – et land med knapt 9 millioner innbyggere. Fra helsevesenet kommer det beretninger om svært alvorlige utfordringer.

