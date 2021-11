Aftonbladet: Lokalpolitiker pågrepet for drap etter funn av kroppsdeler i Stockholm

utenriks

Den makabre saken begynte å rulle i september, da et selskap som jobbet med å rense Karlbergskanalen midt i den svenske hovedstaden fant et hode i en søppelsekk.

Rundt en måned senere ble det funnet flere kroppsdeler i en pose ved Junibacken på Djurgården.

Politiet innledet etterforskning med mistanke om drap og likskjending. Kroppsdelene viste seg å tilhøre en mann i 60-årene som har vært savnet en stund.

Torsdag formiddag besluttet påtalemyndigheten å pågripe en mistenkt gjerningsmann.

– Saken har sammenheng med funnet av en kroppsdel i Karlbergskanalen, sier Marina Chikarova i påtalemyndigheten til Aftonbladet.

Ifølge avisen antas det at drapet skjedde i Nyköping, og den pågrepne skal være en lokalpolitiker med flere stillinger i kommunen. Hvilket parti han tilhører opplyses ikke, men partiledelsen sentralt opplyser at mannens medlemskap er lagt på is mens saken etterforskes.

(©NTB)