Russland: Rekordhøye tall på koronadøde

Onsdag ble det innrapportert 1.247 døde og torsdag 1.251 døde.

Det er meldt om over 37.000 daglige smittetilfeller. Smittetrenden ser ut til å være nedadgående de siste ukene, men er likevel høyere enn under tidligere bølger under pandemien, ifølge en koronaarbeidsgruppe.

De siste økningene settes i sammenheng med lav vaksinasjonsrate og slappe holdninger til smittevernregler.

Færre enn 40 prosent av Russlands befolkning på 146 millioner er fullvaksinert, til tross for at landet utviklet sin egen vaksine flere måneder før resten av verden.

Til sammen er det bekreftet 9,2 millioner smittede og mer enn 261.000 dødsfall, det høyeste antall døde i Europa. Eksperter mener imidlertid at det er store mørketall, og at det virkelige antall døde er langt høyere.

