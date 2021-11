Bidens lege: Presidenten er sunn og sprek

utenriks

– Presidenten er en sunn, sprek 78-åring som er skikket til å utføre sine plikter som president, skriver hans lege Kevin O'Connor i en uttalelse etter fredagens helsesjekk.

Helsesjekken ble utført på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington. Det var den første rutinemessige helsesjekken for Biden som president.

Bidens forrige helsesjekk var i desember i fjor, før han tiltrådte som president. Da konkluderte O'Connor, som har vært hans fastlege siden 2009, med at Biden var sunn, sprek og helsemessig egnet til å påta seg de kommende presidentforpliktelsene.

Koloskopi var del av fredagens sjekk. I den forbindelse måtte Biden legges i narkose. Visepresident Kamala Harris fungerte som president i den korte perioden han lå narkose. Hun ble dermed den første kvinnen i historien til å holde presidentmakt i USA. Det varte i 1 time og 25 minutter.

Lørdag fyller Biden 79 år.

Stivere gange

Den detaljerte rapporten etter legebesøket påpeker imidlertid at Biden har det som kan oppfattes som stivere og mindre flytende bevegelser når han går, sammenlignet med legesjekken for snart ett år siden, og at han i økende grad har begynt å kremte og hoste mens han fremfører taler.

Men disse to symptomene anses ikke som noen umiddelbar bekymring og ser ikke ut til å ha noe å gjøre med noen alvorlig tilstand, påpeker O'Connor.

Legen gir Biden gode karakterer.

– Han har ingen tegn å hjertesvikt, ingen tannproblemer, det er ingen mistanker om hudkreft, og øyehelsen hans er betryggende, står det i rapporten.

En medvirkende årsak kan være at presidenten ikke bruker tobakk, ikke drikker alkohol og trener minst fem ganger i uken, påpeker legen.

– Flott form

Biden, som er tidenes eldste president i USA, bruker tre medisiner som er på resept, samt to medikamenter som er uten resept, og han bruker kontaktlinser, kommer det også fram i rapporten.

Der er også noen vitale mål oppgitt. Biden er 182 centimeter høy, veier 83,46 kilo og har en kroppsmasseindeks (BMI) på 25.

– Jeg føler meg i flott form, sa en smilende Biden, iført sine velkjente solbriller, da han kom tilbake til Det hvite hus fredag.

