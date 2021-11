Flere migranter ble stanset i forsøk på å ta seg inn i Polen

utenriks

Personene ble stanset av polske grensevakter. Hendelsene skjedde sent fredag kveld ved byen Dubicze Cerkiewne nordøst i Polen, opplyser myndighetene lørdag.

Personene var aggressive og kastet steiner og fyrverkeri og brukte tåregass, ifølge en uttalelse fra polske myndigheter.

Det er fortsatt vanskelig å uavhengig verifisere informasjonen, spesielt ettersom polske myndigheter holder journalister og hjelpeorganisasjoner langt unna grensen.

Flere pågrepet for menneskesmugling

Polske myndigheter oppgir at de har registrert 195 forsøk på å ta seg over grensen.

I tillegg ble flere personer pågrepet for menneskesmugling, deriblant fire personer fra Polen, to fra Ukraina, to fra Tyskland, én fra Aserbajdsjan og én fra Georgia. Personene skal ha forsøkt å hjelpe en gruppe på 34 migranter over grensen til Polen.

EU anklager Hviterussland for å for å skape en migrantkrise for å splitte EU og slå tilbake mot sanksjoner, noe Lukasjenko har nektet for. Nato-sjef Jens Stoltenberg sa fredag at Lukasjenkos regime bruker sårbare mennesker som pressmiddel mot andre land.

2.000 personer på mottakssenter

De siste ukene har det vært økt spenning på grensa mellom Hviterussland og EU, spesielt mot Polen. Et stort antall flyktninger og migranter sitter i grenseområdene og håper å komme seg videre inn i EU.

2.000 migranter ble torsdag fjernet fra leirer ved grensen på hviterussisk side. De er innlosjert i et mottakssenter hvor de får mat og medisinsk behandling, opplyser leder Dmitrij Shevzov for Røde Kors i Hviterussland.

Flere av dem har avslått tilbud om å sendes hjem, og de holdes under oppsyn av vakter og nektes å forlate bygget, ifølge Shevzov.

Det har også kommet klager på hygieneforholdene i lokalet.

(©NTB)