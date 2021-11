Tusener demonstrerte mot koronavaksine i Australia

utenriks

Opptil 10.000 personer demonstrerte mot koronavaksinen i Sydney, ifølge politiet. De protesterte mot koronatiltak og et krav om å ta vaksinen.

Koronavaksinasjon er stort sett frivillig i Australia, men for enkelte yrkesgrupper i enkelte delstater er det innført krav om vaksinering. Mens livet stort sett er tilbake til normalen for fullvaksinerte, er det fortsatt tiltak for uvaksinerte i noen delstater.

Også flere tusen personer demonstrerte mot koronatiltak i Melbourne, men de fikk selskap av om lag 2.000 motdemonstranter.

– Jeg er her fordi jeg er forferdet over det som foregår i gatene i min by, Melbourne, sa motdemonstrant Maureen Hill.

Alle tiltakene er innført for å redde liv, sa hun.

– Folk ble opprørt og flere ble rammet, men det er en global pandemi. Hva annet kan vi gjøre? sa hun.

Om lag 85 prosent av Australias befolkning over 16 år er fullvaksinert. Både demonstrasjonene mot koronavaksinen og motdemonstrasjonen gikk fredelig for seg.

Det er registrert over 195.000 koronatilfeller og 1.933 dødsfall i Australia siden pandemien startet. Landet har 25 millioner innbyggere.

