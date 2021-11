Italiensk kystvakt plukket opp 420 migranter i Middelhavet

utenriks

To båter hadde fått problemer på havet på grunn av dårlig vær. Båtene var overfylt, opplyser den italienske kystvakten.

70 migranter ble plukket opp av et kystvaktfartøy og fraktet til den italienske øya Lampedusa, sør for Sicilia.

Et annet kystvaktfartøy var på vei til havna i Porto Empedocle lørdag ettermiddag med 350 migranter om bord, som ble plukket opp fra en synkende fiskebåt 115 kilometer fra Sicilia. Over 40 av dem var mindreårige, ifølge italienske myndigheter.

Redningsaksjonen ble vanskeliggjort av dårlig vær. Fire lasteskip i området kom til stedet og bidro med å blokkere noe av vinden mot fiskebåten, slik at migrantene kunne hentes opp trygt.

Sent lørdag kveld opplyste FNs migrasjonskontor (IOM) at 75 migranter døde på havet nord for Libya tidligere i uken da de forsøkte å nå fram til Italia i båt. Opplysningene ble kjent lørdag på grunnlag av informasjon fra 15 overlevende som var blitt plukket opp av fiskere og fraktet til havnebyen Zuwara i Libya.

