Belgisk statsminister i karantene på grunn av koronasmittet fransk statsminister

utenriks

Castex vil bli isolert i ti dager, men fortsette å arbeide, opplyser kontoret hans mandag kveld.

Statsministeren skal ha tatt en PCR-test etter å ha funnet ut at en av hans døtre hadde testet positivt for korona.

Nå må også Belgias Alexander De Croo og fire andre isoleres etter å ha vært i kontakt med Castex i Brussel mandag.

Ifølge kontoret til De Croo vil han bli koronatestet tirsdag.

Antallet registrerte koronatilfeller i Frankrike steg med 81 prosent forrige uke sammenlignet med uken før. Landet forbereder seg på en ny smittebølge, slik man nå ser i andre europeiske land.

Like under 70 prosent av den franske befolkningen er fullvaksinert og 76 prosent har fått førstedosen. Det er omtrent som nivået i Norge, ifølge Our World in Datas oversikt.

(©NTB)