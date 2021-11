Dansk TV-serie utsettes etter metoo-skandale i DRs pikekor

utenriks

TV-serien «Orkesteret» skulle hatt premiere i 2021, men den utsettes nå til sommeren 2022.

Det skyldes at den beskriver forhold som i stor grad ligner på de som nylig ble avslørt i DRs pikekor, skriver Berlingske mandag.

Tidligere kormedlemmer har fortalt om seksuell trakassering og krenkende atferd under to tidligere sjefdirigenter, og saken regnet som en av de mest alvorlige etter at metoo skapte bølger i dansk kulturliv.

– Vi har forstått at det ikke er riktig tidspunkt å sende en serie med emner som sexisme, makt og ubalanser i en musikalsk verden så kort tid etter at konklusjonene fra advokatundersøkelsen om DRs pikekor er offentliggjort, skriver utviklingssjef Henriette Marienlund i DR i en uttalelse til Berlingske.

(©NTB)