Vänsterpartiet truer med å stemme nei til ny svensk regjering i Riksdagen

Socialdemokraternas Magdalena Andersson er ikke enig med Vänsterpartiet. Men Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén, har likevel besluttet at det blir avstemning onsdag.

– Magdalena Andersson har varslet at det ikke ennå finnes noen avtale med Vänsterpartiet i regjeringsspørsmålet, men at samtalen er blitt ført i god ånd, sier Norlén.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar gjør det klart at Andersson ikke kan regne med hennes partis støtte.

– Har vi ikke en avtale, kommer vi til å stemme nei, sier hun.

Hun legger til at partiet har strukket ut en hånd og er beredt til å fortsette forhandlinger.

Ti dager

Andersson har forsøkt å forhandle med Vänsterpartiet i ti dager for å få dem til å godta henne som ny statsminister. Klokka 12 i dag leverte hun en løypemelding der det ble klart at partiene ikke har nådd en avtale.

Ettersom hun ikke har bedt om mer tid til forhandlinger, har talmannen foreslått at Riksdagen skal stemme over Andersson som ny statsminister klokka 9 onsdag.

– Jeg har full respekt for den avgjørelsen. Det er naturlig at talmannen handler for å bringe prosessen framover, sier Andersson.

Dersom hun blir valgt til statsminister, vil den nye regjeringen ta over fredag. Andersson medgir at det ligger an til harde forhandlinger i Riksdagen for å få gjennom budsjetter og andre saker.

Må ikke ha flertallet med seg

Hun legger til at regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet fortsatt er villige til å forhandle om høyere pensjoner, som er en av Vänsterpartiets kjernesaker. De vil særlig ha en høyere minstepensjon. Socialdemokraterna er ikke motstandere av dette, men vil ha mer tid til å gjennomføre det. Dadgostar ønsker at det skal skje før valget i 2022.

I motsetning til i Norge er det i Sverige et direkte innsettingsvedtak for nye regjeringer, som må skje i Riksdagen.

Andersson trenger imidlertid ikke å ha flertallet med seg – hun må bare sørge for at ikke flertallet stemmer nei til henne. Centerpartiet har allerede sagt seg villige til å stemme avholdende, og det er dette hun også vil få Vänsterpartiet til å gjøre.

