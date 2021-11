Xi: Kina ikke er ute etter å mobbe mindre naboland

utenriks

– Kina er absolutt imot hegemonisme og maktpolitikk og ønsker å beholde et vennlig forhold til sine naboer og sammen gi næring til varig fred i regionen, sa Xi da han mandag talte under en digital konferanse i Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen (Asean).

– Vi vil absolutt ikke søke hegemoni, eller enda mindre mobbe de små, føyde Xi til.

Kina har de siste årene bygd ut en rekke små ubebodde holmer i Sør-Kinahavet og hevder dermed å ha rett til farvann som Malaysia, Vietnam, Brunei og Filippinene også gjør krav på.

Xi har samtidig insistert på at ingen behøver å bekymre seg for at Kina forsøker å dominere nabolandene.

For få dager siden blokkerte et kinesisk kystvaktskip veien og sprutet en kraftig vannstråle mot to filippinske båter som var på vei mot en av de omstridte holmene med mat til utplasserte soldater. Båtene ble tvunget til å snu.

Saken har vakt kraftige reaksjoner på Filippinene.

