«Atlantic Crossing» vant Emmy-pris

Sofia Helin og Tobias Santelmann spiller kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i serien som er satt til krigens dag – og har vakt atskillig oppsikt her hjemme.

Serien vant i konkurranse med britiske «Des», sørkoreanske «It's Okay to Not Be Okay» og brasilianske «Todas As Mulheres do Mundo (All the Women in the World)», som også var nominert.

Vinnerne ble kunngjort på en seremoni i New York mandag. Ifølge NRK dedikerte serieskaper Alexander Eik prisen til kronprinsesse Märtha.

Serien har hatt gode seertall her hjemme – og også ute der den har blitt vist, blant annet i USA, i regi av PBS og Amazon Prime.

Her hjemme har «Atlantic Crossing» også vært midtpunkt for diskusjoner som handler om TV-serier og filmer som tar utgangspunkt i ekte personer og historiske fakta, men som blander dette med dramaturgiske grep og oppdiktede elementer.

