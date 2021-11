FN: Jemen-krigen vil ha krevd 377.000 menneskeliv innen året er omme

utenriks

Nesten 60 prosent av dødsfallene skyldes indirekte konsekvenser av krigen, deriblant mangel på rent vann, sult og sykdom, ifølge rapporten fra FNs utviklingsprogram UNDP.

Rapporten antyder dermed at over 150.000 mennesker er blitt drept i kamphandlinger i Jemen.

De fleste av dem som blir drept som en indirekte følge av krigen, er små barn som er spesielt sårbare for under- og feilernæring.

– I 2021 dør et jemenittisk barn hvert niende minutt på grunn av konflikt, heter det i FN-rapporten.

En militærallianse ledet av Saudi-Arabia gikk til krig i Jemen våren 2015, få måneder etter at de jemenittiske Houthi-opprørerne erobret hovedstaden Sana. Alliansen kjemper på regjeringens side mot de opprørerne som kontrollerer store deler av landet.

Kampene har siden hatt «katastrofale følger for nasjonens utvikling», ifølge rapporten. UNDP har det siste året advart om at krigen i Jemen, som fra før er det fattigste landet i Midtøsten, har reversert utviklingen i landet med over 20 år.

Jemen-krigen er de siste årene gjentatte ganger omtalt av FN som verdens verste humanitære katastrofe.