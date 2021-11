Nederland gjeninnfører avstandskrav

utenriks

De som ikke følger avstandsregelen, kan få en bot på 95 euro, rundt 970 kroner, opplyser justisdepartementet i Haag tirsdag.

Regelen gjelder imidlertid ikke for restauranter og kultursektoren, ettersom de kun er tilgjengelige for de som kan bevise at de er vaksinerte, nylig har vært koronasmittet eller viser en negativ koronatest. Frisører og kollektivtransport er også unntatt regelen.

Rundt 154.000 nye smittede har blitt registrert de siste sju dagene i Nederland. Det er omtrent 40 prosent flere enn uka før. Ifølge myndighetene er disse tallene på det høyeste nivået siden begynnelsen av pandemien.

Totalt 2.540 koronasmittede er på sykehus, 488 av dem ligger på intensivavdelingene. Så høye tall gjør at blant annet hjerte- og kreftoperasjoner blir avlyst.

