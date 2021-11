Andersson håper på raskt comeback i Sverige

utenriks

– Jeg har full forståelse for at dette framstår som veldig rotete, sa Andersson da hun sent onsdag ettermiddag møtte pressen.

Bakgrunnen for den dramatiske avgangen var at Socialdemokraternas koalisjonspartner Miljöpartiet forlot mindretallsregjeringen. Det skjedde kort tid etter at Riksdagen stemte ned den nye regjeringens budsjett – samme dag som Andersson ble godkjent som ny statsminister.

I stedet godkjente Riksdagen budsjettforslaget fra opposisjonspartiene Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD).

Miljöpartiet gjorde det klart at de ikke vil ikke styre videre på et budsjett framforhandlet med Sverigedemokraterna og forlot derfor regjeringskoalisjonen.

– Vi må kunne se velgerne våre i øynene og kjenne stolthet over den politikken som blir ført, sa Miljöpartiets talsperson Märta Stenevi i en kommentar.

Konstitusjonell praksis

Andersson opplyste deretter at hun hadde bedt Riksdagens leder, talmannen, om å frita henne fra oppgaven som statsminister.

– I henhold til konstitusjonell praksis så bør en koalisjonsregjering gå av når ett av partiene forlater den, sa hun.

– Jeg vil ikke lede en regjering som det stilles spørsmål ved legitimiteten til, la Andersson til.

Godkjent

Talmannen Andreas Norlén opplyste kort tid etter at han hadde mottatt og godkjent Anderssons avskjedssøknad.

Planen var at Anderssons regjering formelt skulle tiltre fredag. Norlén skal nå kontakte partilederne for å diskutere situasjonen og har varslet en orientering om veien videre torsdag.

Inntil en slik regjering ser dagens lys, vil tidligere statsminister Stefan Löfven fungere som midlertidig statsminister.

Satser på comeback

Andersson understreker at hun satser på et raskt comeback, men da som statsminister i en sosialdemokratisk mindretallsregjering.

– Jeg er fortsatt villig til å bli statsminister, men i en sosialdemokratisk ettpartiregjering, sier hun.

Både Miljöpartiet og Centerpartiet har gjort det klart at de vil stemme for en slik regjering, og det samme vil Vänsterpartiet.

- Avtalen med Miljöpartiet og Socialdemokraterna gjelder fortsatt, skriver Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar på Facebook.

Støre tror på løsning

– Dette er en situasjon som både er parlamentarisk, og som handler om innretning på budsjettet. Hun har vært finansminister og kan det budsjettet. Hun vil gjøre sin vurdering av muligheten for å ta Sverige trygt gjennom månedene fram til valget neste høst, sier Støre til NTB.

Knapp margin

Da Anderssons onsdag ble godkjent som Sveriges 34. statsminister var det med knappest mulig margin. Det skjedde etter at Vänsterpartiet kvelden før gikk med på å gi passiv støtte til henne i bytte mot at minstepensjonen ble økt med 1.000 kroner i måneden.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig. Centerpartiets leder Annie Lööf kritiserte Andersson for å ha gitt Vänsterpartiet for mye innflytelse og nektet derfor å støtte hennes forslag til statsbudsjett.

Krass kritikk

Miljöpartiet reagerte sterkt på Centerpartiets beslutning.

– Centerpartiet har valgt å slippe fra et budsjett framforhandlet med Sverigedemokraterna, som skaper ulikheter mellom folk, som slakter miljøbudsjettet og øker utslippene, sier Stenevi.

– Vi har et enstemmig parti bak oss i synet på at vi ikke kan sitte i en regjering som tvinges til å gjennomføre et budsjett som SD har forhandlet fram, sier hun.