Barn døde etter bilangrepet i Wisconsin – totalt seks drepte

Gjerningsmannen Darrell Brooks møtte i retten for første gang tirsdag, etter angrepet søndag. Han blir siktet for fem overlagte drap og får livstid om han blir dømt, delstatens strengeste straff. Politiet sier siktelsen trolig vil utvides.

Det siste offeret er en åtte år gammel gutt. De andre drepte er fire kvinner i alderen 52 til 79 år og en 81 år gammel mann.

Fortsatt kritisk for mange

Ifølge myndighetene ble mer enn 60 personer skadd, og tilstanden var tirsdag fortsatt kritisk for flere av dem.

Vitner skal ha fortalt til politiet at bilen «så ut til å med overlegg kjøre fra side til side», helt uten å senke farten, mens den traff mange mennesker og gjenstander, som ble kastet opp i lufta.

En politibetjent avfyrte et skudd i forsøk på å stoppe Brooks da han kjørte inn i paraden, men sluttet å skyte på grunn av faren for publikum. Gjerningsmannen ble ikke skadd.

Flere pågående saker

Fra før har Brooks to pågående straffesaker mot seg, blant annet en der han anklages for å ha kjørt på en kvinne med vilje, og han var på frifot etter å ha betalt kausjon på 1.000 dollar. Påtalemyndigheten sa tirsdag at kausjonen var for lav.

Sakene mot Brooks handler om ordensforstyrrelse, vold, ulovlig besittelse av skytevåpen og å på uaktsomt vis å sette andre i fare. Han har vært tiltalt i straffesaker 16 ganger siden 1999.

Ifølge politiet hadde Brooks forlatt et åsted etter husbråk kun noen minutter før han kjørte inn i paraden. Han hadde imidlertid forlatt åstedet for politiet ankom, og det var ingen pågående politijakt da han kjørte inn i folkemengden.

Hundrevis samlet seg til lysmarkering i en park sentralt i Waukesha mandag, og det er minnesmerker på åstedene i byen.

