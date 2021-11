Flertall i Tyskland for vaksinepåbud

utenriks

Tyskerne sliter med en dramatisk økning i koronasmitten, og smittebølgen har ført til at debatten raser om hvorvidt koronavaksinen skal påbys.

I en meningsmåling fra YouGov, publisert onsdag, svarer 69 prosent av respondentene at de støtter et generelt vaksinepåbud. Bare 23 prosent svarer at de er imot.

Den sterke smittespredningen den siste tida ser ut til å ha endret tyskernes syn på området.

For to uker siden svarte bare 44 prosent at de støttet obligatorisk vaksinering, mens 27 prosent var imot.

Tyske politikere har lenge insistert på at vaksineringen må være valgfri, men nå har flere begynt å ta til orde for strengere rammer. Blant dem er ordføreren i Berlin, Michael Müller, samt regjeringssjefene i delstatene Bayern, Baden-Württemberg, Hesse, Sachsen-Anhalt og Schleswig-Holstein.

Denne uka bekreftet det tyske forsvarsdepartementet dessuten at koronavaksinen blir ført opp på listen over obligatoriske vaksiner for militært personell.

