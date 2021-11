Klimautslippene falt i Kina

utenriks

Sammenlignet med samme periode i fjor var nedgangen på 0,5 prosent, opplyser Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea).

Dette var det første utslippsfallet siden økonomien tok seg opp igjen etter krisen i starten av pandemien. I etterkant av krisen har utslippene steget raskt til et høyere nivå enn i 2019.

Høye kullpriser og energikrise har bidratt til at utviklingen nå tilsynelatende har snudd igjen. I tillegg har myndighetene slått ned på spekulasjon og høye gjeldsnivåer i eiendomssektoren, noe som førte til at bygg- og anleggsvirksomheten i Beijing dabbet av.

Håper toppen er nådd

Crea mener det er mulig at endringen markerer et større skifte og at Kinas utslipp ikke kommer til å stige videre fra det nåværende nivået.

Det vil i så fall være nesten åtte år tidligere enn det kinesiske myndigheter har lovet. De har satt som mål å stanse utslippsveksten innen 2030 for å bremse den globale oppvarmingen.

– Utslippsfallet i tredje kvartal kan markere et vendepunkt og en tidlig utslipps-topp, sier Lauri Myllyvirta fra Crea.

Samtidig advarer han om at CO2-utslippene igjen kan stige hvis kinesiske myndigheter begynner å stimulere bygg og anlegg for å få fart på økonomien.

Av alle verdens land er det Kina som har de desidert største klimautslippene. Landet sto i 2019 alene for over en firedel av de globale utslippene.

Strømrasjonering

Energi- og kullkrisen tidligere i høst ble håndtert med strømrasjonering – noe som førte til at innbyggere og bedrifter i perioder mistet strømmen.

Flere årsaker bidro til energikrisen, blant annet prisreguleringer og økning i den økonomiske aktiviteten i Kina i kjølvannet av koronakrisen.

Men mange kinesere har lagt skylden på klimatiltak og satsing på fornybar energi. Myllyvirta tror dette kan føre til at myndighetene vil være helt sikre på at energikrisen er løst før de tar sjansen på å skjerpe klimamålene ytterligere.

Under klimatoppmøtet i Glasgow gjentok Kina løftet om å stagge utslippsveksten innen 2030. Utslippsgiganten har så langt ikke vært villig til å framskynde målet.

