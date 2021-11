Ny smittetopp da Tyskland passerte 100.000 koronadødsfall

utenriks

Smitten har vært på vei opp i landet den siste tida. Det ble det siste døgnet registrert 351 nye dødsfall, og totalen er dermed 100.119, ifølge folkehelseinstituttet Robert Koch-Institut.

Det ble også registrert mer enn 70.000 nye smittetilfeller på ett døgn i landet, og da med god margin. Landets nye toppnotering er 75.961 registrerte koronatilfeller på samme døgn.

Offisielt er det registrert flere enn 5,5 millioner smittetilfeller i Tyskland, Europas mest folkerike land med nesten 84 millioner innbyggere, siden pandemien brøt ut, men man regner med at det reelle tallet er langt høyere.

Utfordring for Scholz

Med smitten raskt på vei opp og stadig fullere intensivavdelinger, utgjør koronakrisen en umiddelbar utfordring for den nye regjeringen ledet av Olaf Scholz, som tar over etter Angela Merkel.

Ved enkelte sykehus er belastningen allerede så stor at det har blitt nødvendig å flytte pasienter ut av landet, sier Gernot Marx, som leder Den tyske foreningen for intensiv- og akuttmedisin (DIVI).

Regjeringen innførte i forrige uke strengere smitteverntiltak, blant annet krav om at folk enten må være fullvaksinert mot, nylig friskmeldt fra eller nylig testet for covid-19, med negativt svar, for å få bruke offentlig transport eller møte opp på jobb.

Debatt om vaksinekrav

Flere av landets hardest rammede regioner har innført enda strengere tiltak, og smitteøkningen har ført til debatt i Tyskland om man skal følge etter nabolandet Østerrike og gjøre vaksine mot viruset obligatorisk for alle innbyggere.

En relativt lav oppslutning om vaksinen har blitt trukket fram som en av årsakene til den Tysklands fjerde smittebølge. 68 prosent av befolkningen fullvaksinert, langt lavere enn regjeringens mål om 75 prosent. Det er også betydelig lavere enn i andre vesteuropeiske land som Italia og Spania. I Norge er 70 prosent fullvaksinert, ifølge oversikten til Our World in Data.

