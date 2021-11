Biontech utvikler ny koronavaksine

utenriks

– Vi forstår ekspertenes bekymring og har alt begynt å forske på B.1.1.529-varianten av viruset, heter det i en uttalelse fra Biontech.

Selskapet, som fra før har utviklet en koronavaksine i samarbeid med amerikanske Pfizer, håper på et resultat innen to uker.

Den nye virusvarianten, som ble oppdaget av sørafrikanske virologer denne uka, viser seg å ha svært mange mutasjoner. Det fryktes derfor at dagens koronavaksiner har begrenset effekt.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) mener at det er for tidlig å si om det trengs en ny vaksine for å bekjempe den nyoppdagede varianten.

– EMA mener at det for øyeblikket er for tidlig å forutse behovet for en tilpasset vaksine med en annen sammensetning for å takle denne nye varianten, het det i en uttalelse fra legemiddelverket fredag.

Biontech og Pfizer begynte alt for flere måneder siden å videreutvikle sin vaksine for å møte trusselen fra nye virusvarianter.

Selskapene regner med å ha en ny vaksinevariant klar i løpet av seks uker, og målet er at den kan tas i bruk innen 100 dager.

(©NTB)