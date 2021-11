Putin møtte lederne i Armenia og Aserbajdsjan

utenriks

Armenias statsminister Nikol Pasjinian og Aserbajdsjans president Ilham Alijev fikk klar beskjed om å snakke sammen og løse striden om Nagorno-Karabakh på fredelig vis.

Den omstridte regionen tilhører formelt Aserbajdsjan, men har siden begynnelsen av 1990-tallet i stor grad vært kontrollert av armenske separatister.

I september i fjor brøt det ut harde kamper mellom armenske og aserbajdsjanske styrker som kostet over 6.500 mennesker livet.

Fredagens møte fant sted på årsdagen for våpenhvilen som Russland fikk i stand etter den seks uker lange krigen. Våpenhvilen innebar at de armenske separatistene måtte gi slipp på tre distrikter i Nagorno-Karabakh.

– Til mer kontakt dere har, inkludert direkte kontakt, til bedre er det, var Putins budskap til de to lederne.

Møtet i Moskva fant sted knappe to uker etter at konflikten mellom de to landene på nytt blusset opp, noe som kostet seks armenske og sju aserbajdsjanske soldater livet.

15. desember skal Pasjinian og Alijev etter planen diskutere situasjonen i Nagorno-Karabakh med EUs utenrikssjef Charles Michel.

