WHO: Vaksiner reddet nesten en halv million liv i Europa

utenriks

– Covid-19 har krevd et ødeleggende antall liv i vår region, men vi kan nå slå fast at uten vaksinen ville mange flere mennesker ha dødd, sier WHOs europa-direktør Hans Kluge i en pressemelding

Rapporten gjelder personer over 60 år. Det estimeres at 470.000 flere liv i Europa ville gått tapt det siste året, hadde det ikke vært for vaksineringen.

Utgangspunktet for dette tallet er hvor mange som døde per uke før vaksineringen kom i gang. Basert på dette, er det estimert hvor mange i denne aldersgruppen som ville dødd uten vaksine.

Deretter er dette tallet sammenlignet med det faktiske dødstallet i Europa mellom desember 2020 og november 2021. Rapporten konkluderer med at antall dødsfall er halvert etter at vaksineringen kom i gang.

Siden desember 2019 har mer enn 1,5 millioner mennesker smittet med koronaviruset dødd i Europa. Drøyt 90 prosent av dem har vært 60 år eller eldre.

– Vaksinering av eldre må fortsatt være en topprioritet for å redde flest mulig liv de neste ukene og månedene, sier ECDCs sjef, Andrea Ammon.

(©NTB)